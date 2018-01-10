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В Карпатах зафиксирован сход трех лавин, сообщает ГосЧС.

По данным снеголавинной станции Плай (Закарпатская обл.) обнаружен сход двух мокрых лавин с горы Темнатик объемами 20 тыс. и 18 тыс. кубических метров, высота отрыва 1050 и 1080 м над уровнем моря. Ориентировочная дата восхождения 7-8 января.  Ущерб не причинен.

По данным снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская обл.) обнаружен сход мокрой лавины с восточного склона горы Говерла объемом 1200 кубических метров. Лавина сошла в ночь на 9 января.

По данным Укргидрометцентра, 10 января на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
ForUm

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