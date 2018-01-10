Генпрокуратура направила обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых, который обвиняется в совершении покушения на умышленное убийство Татьяны Чорновол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Департамент специальных расследований ГПУ завершил досудебное расследование и направил в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении одной из граждан, обвиняемого в совершении в декабря 2013 года покушения на умышленное убийство Чорновол из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины», - говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Всего по данному факту сообщено подозрения 5 лицам: в отношении 2 обвинительные акты направлены в суд и этих лиц осудили к лишению свободы, 1 человек находится в розыске, 1 подозреваемый умер.

Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенного преступления продолжается.

Как известно, неизвестные избили Татьяну Чорновол в ночь на 25 декабря 2013 года. По данным милиции, журналистка ехала в собственном автомобиле и ее «подрезал» неизвестный автомобиль темного цвета. Неизвестные вытащили Чорновол и избили, после чего бросили в кювет.

Милиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), после допроса Чорновол производство было дополнительно квалифицировано по ч. 2 статьи 121 УК Украины – нанесение тяжких телесных повреждений.

В рамках расследования данного дела правоохранители сообщали о задержании подозреваемых в совершении преступления Александра Храмцова, Сергея Котенко и его брата Александра, а также Андрея Насиковского, в квартире которого ночевал в ночь совершения преступления Котенко.