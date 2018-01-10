Муниципальный совет Вашингтона принял законопроект о переименовании площади перед территорией посольства РФ в честь Бориса Немцова. Об этом сообщил председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза.
«На первом заседании 2018 года городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова», - написал он в Twitter.
На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. pic.twitter.com/KMsZp9p9s9— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 9 января 2018 г.
Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
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