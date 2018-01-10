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Муниципальный совет Вашингтона принял законопроект о переименовании площади перед территорией посольства РФ в честь Бориса Немцова. Об этом сообщил председатель Фонда имени Немцова Владимир Кара-Мурза.

«На первом заседании 2018 года городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова», - написал он в Twitter.

 


 

 

Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.
ForUm

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