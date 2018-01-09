По состоянию на 9 января 2018 на территории Николаева зарегистрировано 62 случая заболеваний вирусным гепатитом А, сообщает пресс-служба горсовета.

Среди них: легкой тяжести – 4 человека, в том числе 2 детей; средней тяжести – 56 человек, из них 9 детей; тяжелая форма – 2 человека, из них 1 ребенок.

Лабораторно подтвержден диагноз у 24 человек, в том числе у 3 детей.

По результатам предварительного эпидрасследования установлен общий фактор, который мог способствовать распространению заболевания гепатитом А среди населения Заводского и Ингульского районов Николаева, а именно: все заболевшие употребляли доочищенную воду из пунктов разлива.

Пробы воды направлены для проведения лабораторных исследований в вирусологическую и бактериологическую лаборатории.

По результатам лабораторных исследований в 4-х пробах воды обнаружены ДНК аденовируса, в 2-х пробах – ДНК адено- и РНК ротавирусов и в 1-й пробе обнаружено РНК ротавируса.

Эпидрасследование продолжается.

Напомним, в начале января в Николаеве 33 человека были госпитализированы с подозрением на заболевание гепатитом А, у 16-и данный диагноз подтвердился.

По данным Минздрава, в Украине зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А, эпидемии нет.