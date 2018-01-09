Суд приговорил 46-летнего мужчину, который похитил человека и поместил его в гроб, к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В апреле 2015 года злоумышленник совместно с двумя лицами подъехали на автомобиле к дому потерпевшего и, применяя физическую силу к последнему, силой поместили его в салон автомобиля, и вместе с потерпевшим отправились к месту жительства обвиняемого.

Приехав к указанному месту, злоумышленники завели мужчину в гаражное помещение и поместили его в гроб, забив крышку гвоздями, где и незаконно удерживали.

В дальнейшем, похитители планировали требовать денежные средства за освобождение пострадавшего, однако последнему в этот же день удалось самостоятельно освободиться и сообщить в правоохранительные органы о происшествии.

Под процессуальным руководством Ирпенского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (похищение и лишение свободы человека по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

«Благодаря принципиальной позиции прокуратуры злоумышленник признан виновным в инкриминируемом преступлении и назначено справедливое наказание», - резюмировали в надзорном ведомстве.