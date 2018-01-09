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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что санкции против России оказались безрезультатными и не достигли поставленной цели.

Об этом она заявила в интервью австрийскому изданию Kurier, пишет Европейская правда.

«Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, с помощью которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР», - заявила глава австрийской дипломатии.

Она отметила, что введенные против России санкции в июле 2014 года, которые были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, не сработали.

«Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали», - заявила Кнайссль.

На вопрос журналиста, справедливы ли экономические ограничения против России, дипломат ответила, что «справедливость не является категорией политики».

Вместе с тем она не стала уточнять, будет ли Австрия голосовать против продления санкций, зато отметила, что Вена будет действовать в гармонии с европейскими партнерами.

Кнайссль также отметила, что планирует визит в Москву по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова, однако не уточнила, когда именно он может произойти.

 
ForUm

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