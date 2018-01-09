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Дочь герцога и герцогини Кембриджских Шарлотта впервые пошла в детский сад.

Перед тем как отправиться туда, двухлетнюю девочку на ступеньках Кенсингтонского дворца сфотографировала ее мать - герцогиня Кейт, пишет ВВС.

Детский сад Уилкокс в лондонском районе Кенсингтон расположен недалеко от официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

Плата за обучение в Уилкоксе для детей, которые находятся там первую половину дня, составляет 3 тыс. фунтов за семестр, вторая половина дня обходится родителям в 1800 тыс. фунтов (примерно 140 тыс. рублей). Шарлотта будет проводить в детском саду полный день.

Старший брат Шарлотты принц Джордж посещал детский сад Уэстакр Монтессори в Норфолке. В сентябре 2017 года четырехлетний принц пошел в первый класс.

Герцогиня Кембриджская увлекается фотографированием, и после рождения дочери она решила сделать первые официальные фото дочери сама.
ForUm

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