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В 2018 году Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире.

Об этом говорится в ежегодном Индексе паспортов, который ранжирует страны по возможности посещать различные государства мира без визы, опубликованном компанией Henley & Partners 9 января.

Отмечается, что Украина существенно улучшила свои позиции благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

Всего в 2018 году были проанализированы 200 стран и территорий.

На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.  Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира.

Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

Россия заняла 48-е место в Индексе, разделив его с Республикой Молдовой и Черногорией. Россияне могут посещать без визы 110 стран мира. Практически все страны Содружества улучшили показатели прошлого года по количеству стран с безвизовым въездом.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Как сообщалось, в июне 2017 года украинский паспорт получил самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме стран Балтии, заняв 30 место в рейтинге паспортов мира.

Однако в октябре украинский паспорт опустился на две позиции в рейтинге, заняв 32-е место. 
ForUm

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