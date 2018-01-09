В Киеве зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,5%. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городского государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Он подчеркнул, что за 1-ю неделю эпидсезона 2018 года показатель заболеваемости составил 454,7 и ниже эпидемического порога на 42,8%. В Киеве зарегистрировано 13 304 больных гриппом и ОРВИ, интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне.

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения, однако отмечен незначительный рост среди взрослого населения. В общем взрослых заболело 4369 против 4288 за 52 неделю, рост на 2,3%; детей - 8935 против 10285, рост на 15,1%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,2%, на предыдущей неделе - 70,6%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 19,6% - 2657 случаев, что составляет 29,7% от общего количества детей, которые заболели (за 52-ю неделю 3178 - 30,9%) и 20,0% (за 52-ю неделю - 21,8%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 1-ю неделю текущего года госпитализированы 208 человек, из них - 154 детей.

«За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 203 человека, с начала эпидемического сезона - 25 239 человек, из них - 6227 детей», - добавил Поворозник.