Госпогранслужба продолжает активные меры по противодействию противоправной деятельности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах Украины, в частности на направлениях линии границы со странами Европейского Союза и на восточном участке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, они проводятся, в первую очередь в связи с возможной активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением сигарет и групп нелегальных мигрантов, и с целью реагирования на возможные правонарушения на наиболее угрожаемых направлениях. Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений.

Всего для выполнения поставленных задач дополнительно привлечено более 200 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов пограничного ведомства.

В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту, которые выбывают на усиление, будут выполнять задачи по охране государственной границы, предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины.

Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь. Так, в Черновицкий погранотряд прибыло более полусотни военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками. Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут до конца этой недели в другие подразделения региональных управлений.

Напомним, недавно к охране государственной границы привлекались почти 100 офицеров Администрации Государственной пограничной службы Украины. Стоит заметить, что привлечение резервов позволяет более плотно осуществлять охрану государственной границы, в том числе и отдаленных местах длительного несения службы.