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Вечером 8 января в Киеве на улице Большая Васильковская 20 неизвестных мужчин ворвались в стриптиз-клуб DOLLS, открыли там стрельбу и избили сотрудников заведения, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Вечером в развлекательное заведение пытался зайти мужчина, но охрана объяснила, что заведение не работает. Это возмутило незнакомца, и он пригласил охранника клуба на улицу, где его ждали двое мужчин. Между охранником и неизвестными возник конфликт, в результате чего один из нападавших достал из машины предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать. После словесной перепалки мужчины поехали в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что через некоторое время на место происшествия приехали два микроавтобуса, откуда вышли около 20-ти человек. Они выбили входную дверь в помещение клуба, а затем совершили выстрел в пол. Далее незнакомцы проникли в развлекательное заведение, где устроили драку. В результате инцидента персонал заведения получил незначительные телесные повреждения. На место происшествия вызвали полицию.

По указанному адресу выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции. Злоумышленники скрылись до прибытия правоохранителей. Полиция провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и изъяла гильзу для проведения экспертизы.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к происшествию.

 

 
ForUm

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