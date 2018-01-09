Россия отвечает провокационными действиями на введение Украинкой биометрического контроля. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, сообщает пресс-служба МВД.

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней произошли провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины», - сказал Серватюк.

Он отметил, что ГПСУ ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Серватюк отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи – россияне.

Только за трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

Напомним, с 1 января 2018 года на границе введен биометрический контроль – система фиксации биометрических данных человека, включая отпечатки пальцев, - для граждан 70 стран, откуда могут исходить угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Россия попала в этот список стран «миграционного риска».