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Активисты общественной организации «С14» намерены продолжить акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата, Киево-Печерская лавра будет центральной локацией таких акций. Об этом рассказал координатор С14 Маркиян Яциняк.

Отвечая на вопрос, что в «С14» планируют предпринять после акции, проведенной в лавре 8 января, он пообещал: «Наши следующие акции будут более масштабными и более продолжительными. Возможно, в формате блокады или какого-то другого интересного креатива».

«Возможно, будут и другие объекты, но лавра – главный «штаб», откуда они распространяют свои идеи «русского мира». Это знаковое, символическое место – во время Евромайдана именно там прятались титушки, там хранили оружие. В январе 2014 года туда приезжал российский офицер Гиркин для участия в «крестном ходе», - пояснил активист, сообщает «Обозреватель».

Отвечая на вопрос, как в «С14» видят пути разрешения проблемы наличия религиозного ресурса противника на территории Украины, Яциняк сказал: «На государственном уровне должно быть четко обозначено: УПЦ МП - это филиал Русской православной церкви. Необходимо называть вещи своими именами. Одновременно необходимо работать с людьми, разъяснять им, чтобы они понимали, какую церковь они посещают».

В то же время активист убежден: «Разумеется, Киево-Печерская лавра должна быть украинской. Туда должны быть допущены все православные конфессии без ограничений. УПЦ МП не имеет права монополизировать святыню».

Отвечая на реплику журналиста о том, что УПЦ МП может организовать в ответ на подобные акции «крестные ходы» и акции протеста, Яциняк сказал: «Пусть протестуют – они имеют на это право. А наша задача – информационно освещать те шаги, которые мы делаем, работать с населением и пояснять. Вчера мы этим и занимались».

Напомним, 8 января несколько десятков националистов заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. 
ForUm

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