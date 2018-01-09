Отец погибшей юритки Ирины Ноздровской Сергей сообщил, что Дмитрий Россошанский виновен в убийстве еще одного жителя села Демидов Александра Алехина, которого он с друзьями насмерть забил со своими друзьями, но тогда ему удалось избежать ответственности.

Об этом он заявил во время похорон Ирины Ноздровской, сообщает «Прямой».

«В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал откуда-то с Урала, из России, и здесь жил, купил полдома. И Россошанского сын, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде», – отметил он.

По словам отца погибшей, у Дмитря Россошанского уже был «целый букет всяких преступлений». «И это все покрывалось, и это убийство покрылось. Приехала милиция (тогда была милиция) и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревянные бруски - и увезли. И никакого дела даже открыто не было! Похоронили того беднягу, как будто он сам себя забил брусками до смерти. Это был Алехин Саша. Его многие в селе знают, он проводил людям отопление, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя судья», - рассказал отец Ноздровской.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия, который в сентябре 2015 года насмерть сбил сестру Ирины.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный признал вину, но не раскаивается.

В свою очередь адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются в том, что задержанный - реальный исполнитель преступления.