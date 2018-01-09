Во вторник, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,14/28,17 гривни/доллар.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,59/33,62 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4920/0,4932 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,1811 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 124 сделки на сумму 64,04 миллиона долларов.

Напомним, 9 января в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже увеличился на 10 копеек - до 28,37 гривен, в покупке курс доллара повысился на 9 копеек - до 28,02 гривен за доллар.