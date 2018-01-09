также в разделеЭкономика
Рост цен в Украине за год ускорился почти на 13,7% 8
Украина значительно сократила импорт природного газа 35
Минфин предлагает обязать богатых украинцев подавать ежегодную декларацию 33
Цены на сахар могут вырасти на 10% 25
Электроэнергия для промпотребителей подорожала на 8-11% 63
40% фотовольтаического оборудования для индивидуальных солнечных установок ввозится в Украину с нарушениями таможенного законодательства 26
Наличный курс доллара вырос до 28,37 гривни 55
Запасы газа в украинских ПХГ сократились до 14,4 миллиарда кубов 29
Уровень бедности в Украине снизился до 12% 35
Украина стала основным импортером лыж и сноубордов в ЕС 98
В Украину завезли самые дешевые авто в мире 397
Россия грозится выйти из ВТО из-за иска Евросоюза 95
В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% 43
Кипрский суд заморозил $820 миллионов активов Ахметова 79
РФ продлила ограничения на транзит украинских товаров 105
Добыча газ в Украине возросла на 3% 58
Поступления в сводный бюджет выросли на 27% 30
АЗС снова повысили цены на топливо 204

Во вторник, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,14/28,17 гривни/доллар.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,59/33,62 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4920/0,4932 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,1811 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 124 сделки на сумму 64,04 миллиона долларов.

Напомним, 9 января в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже увеличился на 10 копеек - до 28,37 гривен, в покупке курс доллара повысился на 9 копеек - до 28,02 гривен за доллар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги