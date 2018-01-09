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Американское стратегическое командование военным спутником, запущенным корпорацией Space Exploration Technologies Илона Маска, отмечает, что Space Х не обнаружен на запланированной орбите.

Это ставит под сомнение успех миссии, сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Миссия с зондом Zuma в воскресенье вылетела со станции воздушных сил во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9. Стратегическое командование США, контролирующее более 23 тысяч искусственных объектов в космосе, заявило, что с момента запуска не отслеживает новых спутников.

«Пока еще ничего чего добавить в каталог спутников», - лаконично заявил спикер отдела Брук Девальт.

Как передавалось, американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с секретным американским правительственным спутником Zuma.

Запуск должен был состояться еще в ноябре, но его отложили для того, чтобы более тщательно подготовить носовую обшивку, защищащую выведенный на орбиту объект.
ForUm

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