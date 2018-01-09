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Ассоциация «Укрсахар» прогнозирует повышение закупочных цен на сахар на 5-10% до марта.

Об этом руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло сообщила в интервью Українським Новинам.

«Если имеем в виду закупочные цены, то они пойдут немного вверх, но незначительно. Мы очень зависим от мировых цен. На первый взгляд, может показаться, что доля экспорта в нашем производстве не очень большая, поэтому прямой привязки к международным ценам у нас вроде бы нет, но по факту мы имеем одни и те же тенденции - когда мир (мировые цены на сахар) идет вверх, Украина идет вверх, когда мир идет вниз, Украина идет вниз... Поэтому прогнозируем, что в Украине цены увеличатся где-то на 5-10% до весны, и мир, по разным оценкам, тоже пойдет вверх, но несущественно», - сказала она.

Бутыло отметила, что в свою очередь мировые цены на сахар зависят от ситуации в странах - крупных производителях сахара, таких как Индия и Бразилия, и цен на нефть.

Кроме того, она сообщила, что после завершения сезона сахароварения оптово-отпускные цены поднимутся приблизительно на 5-7%.

На данный момент, по словам Бутыло, цены на внутреннем рынке ниже по сравнению с прошлым годом.

По ее мнению, это вызвано тем, что упали цены на мировом рынке по сравнению с 2016 годом, а на внутреннем рынке Украины находился большой объем сахара.

С 10 ноября по 11 декабря, по данным Государственной службы статистики, средневзвешенные цены на сахар снизились на 4,7%, или на 0,63 гривны до 12,78 гривни/кг.

По состоянию на начало 2017 года (10 января) средневзвешенные цены на сахар находились на уровне 14,92 гривни/кг.
ForUm

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