Украина и в дальнейшем будет выносить на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Об этом сказал посол Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Европейской правде».

«Резолюции такого рода имеют свою своеобразную эволюцию: проходит год, меняются обстоятельства, принимается новая редакция. Но мы все-таки надеемся, что к следующему году будет хоть какой-то маленький прогресс в вопросе допуска мониторинговой миссии ООН в Крым», - сказал Ельченко.

Он также отметил, что будет только рад, если самопровозглашенная власть Крыма пригласит наблюдателей ООН, и это никоим образом не означает признания российской юрисдикции.

«Вопрос не в приглашении, оно может быть от кого угодно. ООНовская миссия не поедет в Крым, не имея разрешения Украины. Мы это разрешение априори дадим, вопрос только в том, какие будут условия отправки такой миссии. До сих пор Россия выставляла абсолютно неприемлемые условия. Например, чтобы в миссию не входили специалисты, работающие в составе мониторинговой миссии ООН в Украине, то есть чтобы не было никакого упоминания слова «Украина». Но это уже принципиальный вопрос для ООН, ведь организация направляет тех людей, которых считает нужным и не Россия их выбирает», - сказал он.

Посол подчеркнул, что несмотря на заявления оккупационных властей, Россия никогда не пригласит наблюдателей в Крым.

«В России понимают: то, что напишет миссия, посетив Крым, будет для них иметь еще более страшные последствия, чем если не пускать туда эту миссию. Итак, возвращаясь к резолюции ГА ООН по Крыму: да, будет и третья, и четвертая, и пятая. Хотелось бы, чтобы их было 50 или 100 - надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решен раньше», - сказал он.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря окончательно одобрила резолюцию »Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)». В результате голосования, 70 стран выступили «за» принятие документа, 26 - против и 76 воздержались. Против резолюции выступили Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве и другие страны.

В документе содержится требование к России выполнить временные меры рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.