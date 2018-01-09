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250 депутатов Верховной Рады получили 9,4 млн гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины в 2017 году. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

245 депутатов получили компенсацию по 38 170 гривен, в том числе первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид, председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и председатель фракции «Объединение «Самопомощь» Олег Березюк.

Также компенсацию получили представитель Президента в Раде Ирина Луценко, заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, депутаты от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Среди получивших компенсацию за проезд числится депутат Вячеслав Богуслаев (группа «Воля народа»), который задекларировал 1,1 млрд гривен доходов за 2016 год.

Компенсацию получили также депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка, депутат от группы «Партия «Відродження» Антон Яценко и внефракционный Борислав Розенблат.

Согласно закону «О статусе народного депутата», в расходах на обеспечение Рады предусматриваются средства на проезд депутатов всеми видами транспорта.

В 2016 году 211 депутатов Рады получили 5,5 млн гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины.
ForUm

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