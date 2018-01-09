Официальный спикер Русской православной церкви Владимир Легойда рассказал «КП», почему представитель Киева Виктор Медведчук попросил Владимира Путина посодействовать в обмене пленными именно в Ново-Иерусалимском монастыре.

По словам спикера, Русская православная церковь «является единственной общественной миротворческой силой и в Украине».

«Последний тому пример — обмен пленными на Донбассе 27 декабря при содействии Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской церкви», — подчеркнул он.

В. Легойда также приоткрыл некоторые закулисные моменты договоренностей.

«Медведчук обратился к российскому президенту с просьбой посодействовать освобождению пленных, эту просьбу поддержал Святейший Патриарх. Решающим моментом стали переговоры, которые Патриарх провел с Виктором Медведчуком и представителями Донецка и Луганска Александром Захарченко и Леонидом Пасечником 25 декабря в Даниловской резиденции. Там и были достигнуты решающие договоренности. На третий день они были реализованы. С небольшими отступлениями в количественном плане, но этому есть объяснения. Самое главное, что люди до Рождества смогли вернуться к себе домой», — пояснил спикер РПЦ.

Напомним: анонсируя второй этап обмена пленными, Виктор Медведчук рассказал, с каким сложностями он сопряжен.

«Второй этап будет очень сложным, потому что те, кто остался из 80 человек (кого запрашивают Донецк и Луганск. — Ред.), — это люди, которые привлекаются за особо тяжкие преступления... Поэтому здесь будет сложность», — пояснил политик.

Как известно, Виктор Медведчук, которого иностранные СМИ называют «контактным лицом Путина», занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Так, в интервью журналисту Кристиану Вершутцу для австрийского канала ORF Виктор Медведчук заявил, что его встречи с Путиным продиктованы прежде всего интересами Украины: «…Этот канал коммуникации можно использовать в интересах Украины».