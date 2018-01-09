Телеканалы в Европе и Америке, освещая подготовку к обмену пленными в Украине и сам процесс обмена, отмечают ключевую роль автора инициативы обмена Виктора Медведчука, благодаря которому удалось вернуть домой сотни украинских граждан.

О пленных, которые 27 декабря вернулись домой, сообщает немецкий телеканал Nachrichten TV.

«Было решено, что представители Киева передадут 306 заключенных мятежникам и взамен получат 74 заключенных. Вначале было непонятно, сколько человек обменяют. Но украинский переговорщик Виктор Медведчук пояснил, что некоторые заключенные отказались возвращаться на неподконтрольные Украине территории», — уточняют на телеканале.

Также со ссылкой на Медведчука Nachrichten TV сообщает о следующем этапе обмена, который должен состояться в 2018 году. Кроме того, телеканал цитирует заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые назвали состоявшийся обмен значительным успехом.

«Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали этот шаг, которому предшествовали месяцы переговоров. Они призвали стороны конфликта содействовать обмену оставшимися заключенными, предоставить полный доступ Международному комитету Красного Креста (МККК) и поддержать поиск МККК пропавших без вести лиц», — отмечает Nachrichten TV.

Немецкая редакция Euronews сообщила о встрече в Даниловом монастыре киевского переговорщика Виктора Медведчука, патриарха Кирилла и представителей Донецка и Луганска, которые согласовали последний этап обмена.

«Хочу верить в то, что в вопросе мирного урегулирования ситуации на Востоке Украины мы будем продолжать идти путем переговоров и достижения общего консенсуса, которые могут сделать так, чтобы мир на Украине господствовал», — цитирует Медведчука Euronews.

Москва и Киев ведут переговоры об освобождении пленных. Все указывает на то, что это единственный вопрос, в котором Украина и Россия достигнут взаимопонимания. И это благодаря Виктору Медведчуку, подчеркивает польский телеканал TVN24.

Телеканал FoxNews, освещая обмен пленными по формуле «306 на 74», отмечает, что с 2014 года за время боевых действий на Донбассе погибли более 10 000 человек.

«Перемирие, подписанное в 2015 году, предусматривало обмен всеми заключенными, но обе стороны, как полагают, сохраняют десятки, если не сотни, в плену и используют их в качестве инструментов ведения переговоров», — сообщает FoxNews.

Французская редакция EuroNews, освещая состоявшийся 27 декабря обмен пленными, подала краткую хронологию подготовительного процесса и отметила роль В.Медведчука как инициатора обмена пленными.

«В середине ноября украинский политик Виктор Медведчук, который является одним из представителей Киева на переговорах с повстанцами и считается близким к Путину, попросил президента России поговорить с лидерами сепаратистов, чтобы продвинуть идею обмена пленными в формате «всех на всех». Чуть позже Владимир Путин впервые с начала войны позвонил лидерам сепаратистов, чтобы высказать эту идею. В понедельник Русская православная церковь в ходе встречи патриарха Кирилла, руководителей сепаратистов и Медведчука объявила о соглашении между Киевом и повстанцами о модальностях решения вопроса», — говорится в сообщении

Кроме того, французский EuroNews сообщил о втором этапе обмена.

«Как сообщает НТВ, Медведчук добавил, что во второй фазе, дата которой пока не определена, Киев может освободить 74 пророссийских активиста, а сепаратисты - 29 пленных, возвращения которых добивается украинская власть», — сообщил EuroNews.

Следует напомнить, что вопросом обмена пленными Виктор Медведчук занимается с декабря 2014 года. За это время удалось провести два масштабных обмена, в результате которых домой вернулись 478 граждан (среди них военнослужащие и гражданские лица).