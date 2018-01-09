Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела кадровые изменения в правительстве.

Большинство ее (премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. - Ред.) ключевых министров сохранили свои посты, включая министра иностранных дел Бориса Джонсона, министра по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвида Дэвиса и министра финансов Филиппа Хеммонда, сообщает Укринформ.

Также на своем посту остался и министр внутренних дел Эмбер Радд.

В то же время, со своей должности ушла министр образования Джастин Грининг, которая отказалась перейти в Министерство по вопросам соцобеспечений и пенсий. А министр здравоохранения Джереми Хант убедил Мэй в последнюю минуту отказаться от планов переместить его в другое министерство.

Новым министром юстиции назначили Дэвида Хока, заменив Дэвида Лидингтона.

Вакантной после отставки Демиана Грина остается должность главы секретариата кабинета министров.