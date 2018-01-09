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В течение прошедшей недели (с 01.01 по 07.01) в Украине на пожарах погибли 58 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в течение недели возникла 1 чрезвычайная ситуация, в результате которой погибло 3 человека. С начала недели зарегистрировано 977 чрезвычайных происшествий. На все события обеспечено реагирование подразделений ГосЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 65 человек.

Также сообщается, что было ликвидировано 811 пожаров, спасено на пожарах 35 человек и не допущено уничтожение огнем 358 зданий и 21 единицы техники. На пожарах погибли 58 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 833 тыс. грн.

С начала недели пиротехническими подразделениями ГосЧС осуществлено 113 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1120 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 5 человек.
ForUm

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