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Во вторник, 9 января, начались первые с 2015 года официальные переговоры между Южной Кореей и КНДР.

Обе стороны перед началом встречи выразили оптимизм по поводу будущих результатов переговоров.

«Диалог пройдет хорошо. Сегодня Северная и Южная Корея будут вести разговор с позиций серьезности и искренности», - заявил председатель Комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон, возглавляющий делегацию КНДР, сообщает Укринформ.

Его коллега, глава южнокорейской делегации, министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн также выразил оптимизм.

«Наши переговоры начались после того, как Северная и Южная Кореи долгое время были разобщены, но я считаю, что первый шаг - это половина дела», - сказал он.

Переговоры пройдут в демилитаризованной зоне - пограничном пункте Пханмунджом. Это будет первая подобная встреча с декабря 2015 года.

Напомним, 3 января Северная Корея объявила о возобновлении трансграничной горячей линии с Южной Кореей.

 
ForUm

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