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Вашингтон начинает 2018 год с масштабной активизации взаимодействия с Россией, в частности с  ряда встреч на высоком уровне.

Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании BuzzFeed News, передает Европейская правда.

В частности, речь идет о возможности первой с начала российской агрессии на Востоке Украины встречи между Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым. Встреча должна состояться в этом месяце.

Напомним, в НАТО нет консенсуса относительно возобновления диалога с Россией. В частности, ранее против этого категорически выступал президент Польши Анжей Дуда. «Чтобы состоялась такая встреча, должна произойти одна вещь: должно восстановиться международное право», - подчеркнул он во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в июле 2016 года.

По данным BuzzFeed News, на январь-февраль также намечена очередная встреча между помощником Путина Владиславом Сурковым и специальным посланником Белого дома по Украине Куртом Волкером.

 
ForUm

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