также в разделеОбщество
Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской 50
Суд арестовал «экс-министра» Крыма без права на залог 31
СМИ: Военные руководители НАТО и РФ встретятся впервые после агрессии на Донбассе 24
Дорожная полиция перешла на усиленный режим несения службы 47
Юная львовянка установила рекорд, приготовив миниатюрный торт 45
Названа дата похорон Ноздровской 38
Во Львове женщина «под кайфом» провезла патрульного полкилометра на капоте 80
Нардепы получили почти 33 миллиона компенсации за аренду жилья 26
В КППВ на Донбассе задержали иностранца с крупной суммой налички 32
В оккупированном Крыму на Рождество спели украинские колядки 49
В Украину идет похолодание 120
Аброськин: Граждане не помогают в расследовании убийства Ноздровской 75
«Рождественское» перемирие в зоне АТО продержалось почти сутки 47
Боевики продолжают угрожать и блокировать передвижение наблюдателей ОБСЕ 40
NASA показало температурные аномалии на планете 139
Водитель, сбивший насмерть женщину в Конча-Заспе, задержан 43
Регистрация на пробное ВНО стартует 9 января 31
Наблюдатели ОБСЕ насчитали 150 обстрелов за сутки на Донбассе 90

Крупнейшие польские издания — Gazeta wyborcza и Rzeczpospolita — посвятили авторские материалы состоявшемуся 27 декабря в Украине обмену пленными, отмечая ключевую роль инициатора обмена, близкого к Путину украинского политика Виктора Медведчука.

Так, Gazeta Wyborcza сообщила о том, что «с новой инициативой обмена пленными выступил Виктор Медведчук, специальный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе». «Его план поддержал президент Владимир Путин и патриарх Русской православной церкви Кирилл. 15 ноября Путин позвонил по этому делу лидерам сепаратистов Александру Захарченко из самопровозглашенной («ДНР») и Игорю Плотницкому из («ЛНР»)», — пишет ведущее польское издание.

Кроме того, Gazeta Wyborcza уделила внимание личности самого Медведчука и его позициям в политике. «Виктор Медведчук — противоречивый политик, который во время второй каденции президента Леонида Кучмы до 2005-го руководил его администрацией... Считается пророссийским политиком, близким другом и кумом Путина. После того как на Востоке Украины в 2014 году начался конфликт, Медведчук стал специальным представителем Киева, ведущим переговоры с Россией и представителями непризнанных республик по гуманитарным вопросам, в частности об освобождении пленных», — сообщает Gazeta Wyborcza.

Издание также приводит мнение экспертов, анализирующих мотивы, руководствуясь которыми Медведчук занимается переговорным процессом и обменом.

«Часть экспертов утверждают, что действия Медведчука по освобождению украинских заложников — это в действительности попытка укрепления влияния данного пророссийского политика, которому в этом помогает Кремль. Другие, не забывая о промосковских симпатиях Медведчука, подчеркивают, что важнее всего освободить из неволи своих. И неважно, каким образом это сделано», — говорится в материале. Rzeczpospolita в авторском материале «Украина — Россия, обмен пленными» сообщила о том, что «еще во время прохождения пленных через линию разграничения Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий знакомый Путина, сказал, что надо подготовить второй этап обмена пленными, поскольку в тюрьмах по обе стороны конфликта еще находятся несколько сотен узников».

Освещая обмен пленными, польское агентство Polska Agencja Prasowa (PAP) написало, что «Виктор Медведчук… который считается «голосом» президента России Владимира Путина в Украине и верным лоббистом интересов Кремля, проинформировал, что Киев передал так называемым Донецкой и Луганской народными республикам 237 пленных».

«Из 306 лиц (которые должна была передать) Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены», — написало агентство PAP. Это сообщение перепечатали свыше десятка СМИ, среди которых Polskie radioGazeta prawna и другие.

Как известно, процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74». В тот же день президент России провел телефонный разговор с представителями неподконтрольных Киеву территорий, которые подтвердили свою готовность к обмену.

Напомним, в ноябрьском материале Rzeczpospolita, освещая встречу Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, писала о том, что «по просьбе киевского олигарха Виктора Медведчука российский президент включился в обмен пленными между Украиной и донецкими сепаратистами». «Официальная Москва утверждает, что идея обращения к Путину принадлежит его близкому коллеге Медведчуку. Российский президент уже неоднократно указывал на него как на политика, которого Москва поддерживает над Днепром», — говорится в материале.

Как известно, 25 декабря в Даниловом монастыре состоялась встреча Виктора Медведчука, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также руководителей ОРДО и ОРЛО Александра Захарченко и Леонида Пасечника.

После обмена Виктор Медведчук сделал официальное заявление об исключительной роли президента РФ В. Путина и РПЦ в вопросе обмена.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги