Крупнейшие польские издания — Gazeta wyborcza и Rzeczpospolita — посвятили авторские материалы состоявшемуся 27 декабря в Украине обмену пленными, отмечая ключевую роль инициатора обмена, близкого к Путину украинского политика Виктора Медведчука.

Так, Gazeta Wyborcza сообщила о том, что «с новой инициативой обмена пленными выступил Виктор Медведчук, специальный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе». «Его план поддержал президент Владимир Путин и патриарх Русской православной церкви Кирилл. 15 ноября Путин позвонил по этому делу лидерам сепаратистов Александру Захарченко из самопровозглашенной («ДНР») и Игорю Плотницкому из («ЛНР»)», — пишет ведущее польское издание.

Кроме того, Gazeta Wyborcza уделила внимание личности самого Медведчука и его позициям в политике. «Виктор Медведчук — противоречивый политик, который во время второй каденции президента Леонида Кучмы до 2005-го руководил его администрацией... Считается пророссийским политиком, близким другом и кумом Путина. После того как на Востоке Украины в 2014 году начался конфликт, Медведчук стал специальным представителем Киева, ведущим переговоры с Россией и представителями непризнанных республик по гуманитарным вопросам, в частности об освобождении пленных», — сообщает Gazeta Wyborcza.

Издание также приводит мнение экспертов, анализирующих мотивы, руководствуясь которыми Медведчук занимается переговорным процессом и обменом.

«Часть экспертов утверждают, что действия Медведчука по освобождению украинских заложников — это в действительности попытка укрепления влияния данного пророссийского политика, которому в этом помогает Кремль. Другие, не забывая о промосковских симпатиях Медведчука, подчеркивают, что важнее всего освободить из неволи своих. И неважно, каким образом это сделано», — говорится в материале. Rzeczpospolita в авторском материале «Украина — Россия, обмен пленными» сообщила о том, что «еще во время прохождения пленных через линию разграничения Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий знакомый Путина, сказал, что надо подготовить второй этап обмена пленными, поскольку в тюрьмах по обе стороны конфликта еще находятся несколько сотен узников».

Освещая обмен пленными, польское агентство Polska Agencja Prasowa (PAP) написало, что «Виктор Медведчук… который считается «голосом» президента России Владимира Путина в Украине и верным лоббистом интересов Кремля, проинформировал, что Киев передал так называемым Донецкой и Луганской народными республикам 237 пленных».

«Из 306 лиц (которые должна была передать) Украина передает 237. Остальные отказались или были освобождены», — написало агентство PAP. Это сообщение перепечатали свыше десятка СМИ, среди которых Polskie radio, Gazeta prawna и другие.

Как известно, процесс обмена пленными сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74». В тот же день президент России провел телефонный разговор с представителями неподконтрольных Киеву территорий, которые подтвердили свою готовность к обмену.

Напомним, в ноябрьском материале Rzeczpospolita, освещая встречу Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, писала о том, что «по просьбе киевского олигарха Виктора Медведчука российский президент включился в обмен пленными между Украиной и донецкими сепаратистами». «Официальная Москва утверждает, что идея обращения к Путину принадлежит его близкому коллеге Медведчуку. Российский президент уже неоднократно указывал на него как на политика, которого Москва поддерживает над Днепром», — говорится в материале.

Как известно, 25 декабря в Даниловом монастыре состоялась встреча Виктора Медведчука, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также руководителей ОРДО и ОРЛО Александра Захарченко и Леонида Пасечника.

После обмена Виктор Медведчук сделал официальное заявление об исключительной роли президента РФ В. Путина и РПЦ в вопросе обмена.