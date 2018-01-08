Миниатюрный торт 15-летней львовянки Нели Мирон попал в Книгу рекордов Украины.
Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Девочка приготовила миниатюрную копию торта «Спартак».
«Тортик для Дюймовочки размером меньше горошины приготовлен в строгом соответствиии с рецептурой: он состоит из 3 коржей, для смазывания которых понадобилась капля заварного крема и полкапли шоколадной глазури. Готовилась гастрономическая миниатюра 5 часов!» – отметила Ветрова.
Размер тортика составил 7,76 мм, поэтому экспертам пришлось измерять его электронным прибором.
Кулинарный рекорд вошел в категории «Самые маленькие объекты».
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