также в разделеОбщество
Задержан подозреваемый в убийстве Ноздровской 50
Суд арестовал «экс-министра» Крыма без права на залог 31
СМИ: Военные руководители НАТО и РФ встретятся впервые после агрессии на Донбассе 24
Дорожная полиция перешла на усиленный режим несения службы 47
Ведущие СМИ Польши: Медведчук выступил с новой инициативой обмена 55
Названа дата похорон Ноздровской 38
Во Львове женщина «под кайфом» провезла патрульного полкилометра на капоте 80
Нардепы получили почти 33 миллиона компенсации за аренду жилья 26
В КППВ на Донбассе задержали иностранца с крупной суммой налички 32
В оккупированном Крыму на Рождество спели украинские колядки 49
В Украину идет похолодание 120
Аброськин: Граждане не помогают в расследовании убийства Ноздровской 75
«Рождественское» перемирие в зоне АТО продержалось почти сутки 47
Боевики продолжают угрожать и блокировать передвижение наблюдателей ОБСЕ 40
NASA показало температурные аномалии на планете 139
Водитель, сбивший насмерть женщину в Конча-Заспе, задержан 43
Регистрация на пробное ВНО стартует 9 января 31
Наблюдатели ОБСЕ насчитали 150 обстрелов за сутки на Донбассе 90

Миниатюрный торт 15-летней львовянки Нели Мирон попал в Книгу рекордов Украины.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Девочка приготовила миниатюрную копию торта «Спартак».

«Тортик для Дюймовочки размером меньше горошины приготовлен в строгом соответствиии с рецептурой: он состоит из 3 коржей, для смазывания которых понадобилась капля заварного крема и полкапли шоколадной глазури. Готовилась гастрономическая миниатюра 5 часов!» – отметила Ветрова.

Размер тортика составил 7,76 мм, поэтому экспертам пришлось измерять его электронным прибором.

Кулинарный рекорд вошел в категории «Самые маленькие объекты».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги