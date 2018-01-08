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В Украину для сертификации уже прибыли самые дешевые в мире автомобили индийской марки Bajaj.

Как сообщает AUTO-Consulting, формально Bajaj Qute – это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами. Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с небывалой ценой. Ожидается, что за него попросят меньше $4000.

Длина Qute — 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1650 мм. Четырехместная «колесница» оснащена одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса – 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая «секвенталка». 

Есть у Bajaj Qute и багажник на 44 л, плюс сзади за сидением также есть небольшой отсек. Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов – стальной монокок. Кондиционера нет, только вентилятор. 

Окончательный ценник на Bajaj Qute в Украине еще не объявлен, но понятно, что это будет самая низкая цена на рынке. 
ForUm

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