Похороны убитой в Киевской области юристки Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.
Об этом сообщила дочь погибшей Анастасия Ноздровская.
«Похороны во вторник», - написала она в Facebook.
Ноздровская уточнила, что люди будут собираться на 10:00 – 11:00 в селе Демидов.
Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.
1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.
Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.
Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.
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