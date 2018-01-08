Похороны убитой в Киевской области юристки Ирины Ноздровской состоятся во вторник, 9 января.

Об этом сообщила дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

«Похороны во вторник», - написала она в Facebook.

Ноздровская уточнила, что люди будут собираться на 10:00 – 11:00 в селе Демидов.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.