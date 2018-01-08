Рядовые граждане не помогают полиции расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Еще раз подчеркиваю – несмотря на наши призывы и просьбы предоставить любую информацию, которая помогла бы установить свидетелей, выяснить обстоятельства убийства Ноздровской и найти лицо, совершившее это преступление, никто не обратился на горячие линии Департамента уголовного розыска Нацполиции», - написал он в Facebook.
«Наоборот ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию, но все же мы продолжаем оперативно-розыскные мероприятия, в том числе по установлению попутчиков погибшей, которые могли вместе с ней ехать в Демидов», - добавил замглавы Нацполиции.
Аброськин подчеркнул, что для установления и задержания убийцы нужна помощь общества, которая есть в странах Европы.
«Каждый порядочный человек считает за честь оказать помощь полиции, у нас же все наоборот. Должно быть двустороннее движение и взаимное доверие и нам к этому еще идти и идти», - написал он.
«Все, что установлено, это только благодаря кропотливой работе полицейских», - добавил Аброськин.
Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.
1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.
Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.
Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.
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