В зоне АТО почти сутки продержалось рождественское перемирие, однако вечером боевики сорвали договоренности о прекращении огня, сообщает пресс-центр штаба.

На донецком направлении противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Здесь оккупанты выпустили в сторону позиций ВСУ полтора десятка мин. Украинские военные огонь не раскрывали.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

Во время выполнения боевого задания на луганском направлении прошедшие сутки ранения получил 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение.