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Восточное побережье США находится во власти рекордных морозов. Накануне из-за циклона на значительной территории побережья прошел обильный снегопад, задев даже штат Флорида на юге, сообщает Русская служба ВВС.

В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до -29 градусов, сообщила Национальная метеорологическая служба.

В канадской провинции Новая Шотландия из-за сильного ветра без электричества остались десятки тысяч человек.

Огромные штормовые волны частично подтопили некоторые области побережья Новой Англии (американского региона, в который входят штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт).

Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде.

Смерти были зарегистрированы в Северной Каролине, Висконсине, Кентукки и Техасе. Большинство фатальных случаев стали следствием автомобильных аварий и сильного холода.

По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, который направляется в сторону атлантического побережья США.

Национальная метеорологическая служба заявила: «Из-за прихода арктического воздуха средние температуры на северо-востоке США будут ниже обычных показателей на 20-30 градусов по Фаренгейту. Возможно, кое-где будут побиты температурные рекорды».

По словам экспертов, так называемый «циклон-бомба» сформировался и набрал свою мощь в районе Карибского моря.

 

 

 
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