Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.

В интервью Новому времени она пояснила, что этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства – тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», - заявила Гоф.

Речь идет о том, что сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня 2017, нардеп от «Народного фронта» и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года.

«Буквально в течение пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины, и заграничный паспорт, и справку об индентификационном коде», - утверждал Геращенко.

Кроме того, ранее посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявляла, что в ЕС внимательно следят за развитием ситуации с возможным существованием коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины (речь идет о деле Дины Пимаховой – замглавы Миграционной службы, которая рассказывала агенту НАБУ во время спецоперации о схеме оформления украинского паспорта путем подделки ДНК-экспертизы, которая должна подтвердить наличие близких родственников в Украине, - ред.).

«Мы особенно внимательно следим за развитием этой ситуации. И если наши подозрения подтвердятся, это будет иметь очень важное значение с точки зрения безвизового режима», - подчеркнула она.

Также Дюмон заявила, что с началом действия безвиза вырос поток нелегальных мигрантов из Украины во Францию.