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Пророссийские террористические группировки незаконных вооруженных фомирований ОРДЛО продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе, сообщает украинская сторона СЦКК.

«С начала 2018 СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории», - говорится в сообщении.

«В то же время, популисты из ОРДО/ОРЛО имитируют бурную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй «приказ» о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ. Особой наглости таким действиям придает то, что после издания предыдущего «приказа» в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений увеличилась. Так, к примеру, за первый же месяц его «действия» СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений», - подчеркнули в СЦКК.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанное свидетельствует об исключительно популистском характере обнародованных «приказов» и отсутствии заинтересованности главарей «Л/ДНР» в беспристрастном мониторинге выполнения боевиками Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины. 
ForUm

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