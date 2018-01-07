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Сотрудники Краматорского отдела полиции установили личность правонарушителя, который причастен к серии поджогов в частных домовладениях, на чердаках и лестницах многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Пожары устраивал 18-летний житель города с 13:00 до 21:00. Попадая в подъезды, он разводил костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале.

Как он позже признался правоохранителям, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога. При этом то, что от его действий могут погибнуть люди, его совсем не беспокоило.

Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГосЧС, прибывающих на вызов.

Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов.

По указанным фактам начато досудебное расследование по квалификации – ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным путем). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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