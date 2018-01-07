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На Сочельник противник продолжал обстреливать из запрещенного минскими соглашениями вооружения позиции Вооруженных сил Украины.

Так, по данным пресс-центра АТО, на луганском направлении, враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганским в светлое время суток – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные огонь не раскрывали.

Всего за прошлые сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранение.  
ForUm

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