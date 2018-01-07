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В преддверии Рождества Украина передала тела погибших боевиков на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На КПВВ «Станица Луганская», в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация 200», была проведена передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований», - отмечается в сообщении.

Они в сентябре прошлого года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества возле города Счастье.

 
ForUm

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