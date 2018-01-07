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Сегодня, 7 января, украинцы восточного обряда – православные христиане, греко-католики и старообрядцы – празднуют Рождество Христово.

Согласно Евангелию, Дева Мария вместе с Иосифом, с которым она была помолвлена, пришли в маленький иудейский город Вифлеем для участия в государственной переписи. Поскольку места им не нашлось ни в гостиницах, ни в домах вифлиемцев, они решили заночевать в пещере, куда пастухи обычно загоняли в ненастье скот. Там и родился Иисус Христос. Младенца положили в ясли (кормушку для скота).

Именно тогда пастухам, которые ночью стерегли стадо, явился ангел с известием о появлении на свет Спасителя мира, и они первыми поклонились маленькому Иисусу. Также на поклонение Богомладенцу пришли волхвы (восточные мудрецы), которых в Вифлиемскою пещеру привела чудесная звезда. Они принесли Христу подарки - золото, ладан и смирну.

Праздник Рождества Христова – самый торжественный среди двунадесятых, он отмечается вплоть до следующего праздника – Крещения. Этот период (7-18 января по новому стилю) называют Святками, то есть Святыми днями.

Неотъемлемый атрибут украинского Рождества - колядки. В этот день колядники ходят от к дома к дому, возвещая благую весть о рождении Божьего дитя.

Во всех храмах проходят божественные литургии, а семья собирается за праздничным столом, приветствуя друг друга словами: «Христос родился! Славим его!»

 

 
ForUm

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