NASA опубликовало карту мира с зафиксированными за последние восемь дней температурными аномалиями.

Как отмечается на сайте агентства, в конце декабря 2017 года и в начале января 2018 в некоторых частях мира наблюдается или слишком теплая погода, или необычные морозы, передает Укринформ.

«Эта карта температурных аномалий базируется на данных из ультразвуковой спектроградиометрии изображения (MODIS) на космическом аппарате NASA. Она показывает температуру поверхности земли (LST) с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года, в сравнении со средним показателем 2001-2010 годов за тот же восьмидневный период», - говорится в сообщении.

В NASA отмечают, что большинство регионов Канады и США страдают от морозов сильнее, чем в предыдущие годы. Зато на западе США, Аляске, в Европе и Азии погода зимой больше похожа на весеннюю.

Украина на карте температурных аномалий попала в зону чрезмерного тепла в Европе.