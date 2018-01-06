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Первая ракетка Украины и шестой номер мировой классификации Элина Свитолина победила на первом же старте сезона – турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Брисбене (Австралия) с призовым фондом $894,7 тыс.

В финале Свитолина, посеянная на турнире под 3-м номером, за 1 час и 7 минут переиграла 88-ю ракетку мира белоруску Александру Саснович - 6:2, 6:1, сообщает Укринформ.

Свитолина очень уверенно начала финальный матч. Она выиграла первые три гейма и дальше уже диктовала свои условия. Взяв две подачи соперницы, украинка выиграла первый сет 6:2. Во втором сете преимущество Свитолиной было даже более очевидным. В итоге 6:1 и общая победа в двух сетах.

Это десятый титул в карьере Элины Свитолиной. Дебютный успех на соревнованиях категории Premier принес украинке больше 190 тыс. долларов призовых и 470 рейтинговых очков, что позволит ей с понедельника подняться на четвертую строчку в мировом рейтинге WTA.

С победой теннисистку поздравил Президент Петр Порошенко.

«Отличное начало сезона для Элины Свитолиной, блестящая и очень уверенная победа на турнире в Брисбене. Гордимся и желаем новых побед в новом 2018-м году», - написал он в Twitter.

 


 

 
ForUm

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