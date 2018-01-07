также в разделеОбщество
Боевики продолжают угрожать и блокировать передвижение наблюдателей ОБСЕ 28
NASA показало температурные аномалии на планете 54
Водитель, сбивший насмерть женщину в Конча-Заспе, задержан 22
Наблюдатели ОБСЕ насчитали 150 обстрелов за сутки на Донбассе 33
СЦКК: Боевики используют перемирие для обустройства новых позиций 31
ВСУ ответили на выход «Грузинского легиона» из состава 54-й ОМБр 173
Во Львове установили трехметровый Дидух 33
Меру пресечения «экс-министру» Крыма изберут 8 января 23
СБУ разоблачила на Запорожье распространителей антиукраинских агиток 37
Украина передала в ОРДЛО тела погибших боевиков 44
Православные христиане празднуют Рождество 41
Порошенко в канун Рождества призвал помолиться за защитников Украины 53
Фейгин: Содержащихся в России украинцев будут обменивать по одному 52
Порошенко получил более миллиона банковских процентов 85
Празднование Рождества: спасатели подготовили авиацию 35
Имущество Мухарского арестовали из-за долгов по алиментам 59
«Экс-министру» Крыма вручили подозрение в госизмене 36
САП сократили финансирование в 2018, а НАБУ и НАПК увеличили 41

Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание для абитуриентов продлится с 9 по 31 января на сайтах региональных центров, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест из одного учебного предмета: 24 марта с украинского языка и литературы, а 31 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность:

ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программам ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время на выполнение теста;

получить равильные ответы и узнать результат тестирования;

оценить собственную степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.

Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой. Подробнее о прохождении пробного тестирования, в том числе о стоимости, можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги