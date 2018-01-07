Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание для абитуриентов продлится с 9 по 31 января на сайтах региональных центров, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может сдать тест из одного учебного предмета: 24 марта с украинского языка и литературы, а 31 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

Участники пробного внешнего независимого оценивания имеют возможность:

ознакомиться с процедурой и образцами тестов, соответствующих требованиям программам ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2018;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

заблаговременно ознакомиться с организацией работы пункта проведения внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время на выполнение теста;

получить равильные ответы и узнать результат тестирования;

оценить собственную степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.

Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой. Подробнее о прохождении пробного тестирования, в том числе о стоимости, можно узнать на сайтах региональных центров оценивания качества образования.