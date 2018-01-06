На период празднования Рождества Христова подразделения ГосЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Об этом сообщил председатель ГосЧС Украины Николай Чечеткин в ходе селекторного совещания в Министерстве внутренних дел.

Так, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 6 по 9 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

Всего до 08:00 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники. Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГосЧС, а именно самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.