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Бывшему «министру здравоохранения» оккупированного Крыма Петру Михальчевскому, работавшему после аннексии полуострова Россией, сообщили о подозрении.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

«Михальчевскиому уже сообщили о подозрении. Он его подписал», - сказала она.

Тихончик уточнила, что его подозревают в государственной измене – по ст. 111 УК Украины.

На уточняющий вопрос, будут ли его задерживать до избрания судом меры пресечения, она отметила: «Не задерживать до решения суда об избрании меры пресечения содержание под стражей».

Как известно, статья 111 УК исключает возможность любого другого пресечения, кроме содержания под стражей.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 5 января, СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания.

Михальчевский был «министром здравоохранения Крыма» с марта по июнь 2014 года.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего он написал заявление об отставке по собственному желанию.
ForUm

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