Российский адвокат Марк Фейгин считает, что журналиста Романа Сущенко и других украинских граждан, содержащихся в России по политическим мотивам, не будут обменивать по списку. По его мнению, этот обмен будет проходить в индивидуальном порядке.

«Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России, - ред.) по списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он будет пытаться менять их по одному», - сказал Фейгин в эфире Радио Свобода.

Что касается состояния его подзащитного Романа Сущенко, адвокат рассказал, что с ним все в порядке.

«Относительно того, как он (Сущенко, - ред.) себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, она накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно, формальные доказательства, что Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать», - сказал Фейгин.

Адвокат надеется, что украинские дипломаты смогут договориться с Беларусью, чтобы украинского журналиста Павла Шаройко не доставляли в суд в Москве, и он не свидетельствовал против Сущенко.

После последнего обмена пленными Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не отдала ни одного гражданина России. По его словам, их будут менять на украинцев, содержащихся в России и аннексированном Крыму.

Напомним, 27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.