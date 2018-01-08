Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и 175 депутатов получили 32,60 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году. Об этом говорится в ответе аппарата ВР на запрос Українських Новин.

162 депутата получили по 192 тыс. гривен каждый, в том числе Парубий, председатель фракции «Самопомич» Олег Березюк и председатель «Народного фронта» Максим Бурбак.

Во фракции «Блок Петра Порошенко» средства из госбюджета предоставлено 61 из 138 депутатов, в том числе Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко.

Во фракции «Народный фронт» компенсацию получили 44 из 81 депутата, в том числе заместитель председателя фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.

В «Самопомочи» бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко; в «Оппозиционном блоке» - 9 из 43.

Также получили компенсацию 11 из 26 депутатов группы «Возрождение», в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе, 3 из 18 депутатов группы «Воля народа» (в том числе Михаил Ланьо), 7 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко ( в том числе Елена Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич), а также 4 из 20 депутатов фракции ВО «Батькивщина» (в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Юрий Одарченко).

Также компенсацию получили 22 из 51 внефракционного депутата, в частности Анатолий Денисенко, Андрей Денисенко, Евгений Мураев, Владимир Парасюк и Яков Безбах.

Напомним, в 2016 году Парубий и 186 депутатов Рады получили 29,2 млн гривен компенсации из госбюджета за аренду жилья.