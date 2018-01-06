«Спасибо за мужа, за то, что он дома, что дети будут встречать Новый год с папой, потому что они очень ждали, надеялись…» — сказала Наталья Бессараб, жена освобожденного из плена старшего лейтенанта Андрея Бессараба в комментарии журналистам сайта «Украинский выбор — Право народа».

По словам Натальи, ее муж попал в плен 22 мая 2016 года, пробыл в плену 19 месяцев и 5 дней и был освобожден 27 декабря.

«Очень сложно было: бились, метались, не знали, куда обращаться. Уже и до Европы дошли — обращались абсолютно везде: куда только ни писали, ни звонили, выходили на мирные акции, чтобы нас услышали. Проделано было очень много. Я знаю, что он (Виктор Медведчук. — Ред.) очень много людей освободил. И постоянно говорили, что много людей освобождено благодаря ему. Не секрет ни для кого, кто состоит в переговорном процессе, кто борется за пленных… Я обращалась и писала письма… Постоянно с нами вел коммуникацию помощник Виктора Владимировича, с которым мы всегда имели обратную связь», — поделилась Наталья Бессараб.

По словам Натальи, у нее было очень мало надежды, что муж вернется домой. Все изменилось, когда увидела обращение Виктора Медведчука к президенту РФ Владимиру Путину.

«Когда Виктор Владимирович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о том, чтобы был произведен этот обмен, он приложил максимум усилий, чтобы ребята были к Рождеству дома. Потому что надежд у нас было, честно, за это время очень мало…» — сказала Наталья.

Она также обратилась к Виктору Медведчуку: «Хочу обратиться непосредственно к Виктору Владимировичу, чтобы он приложил максимум усилий и чтобы в каждой семье так же наступили счастье, покой и ребята вернулись в свои дома, к своим женам, детям, к матерям».

Как известно, процесс обмена пленными удалось разморозить после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать обмену по формуле «306 на 74». В тот же день президент России провел телефонный разговор с представителями неподконтрольных Киеву территорий, которые подтвердили свою готовность к обмену.

25 декабря в Даниловом монастыре состоялась встреча Виктора Медведчука, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также руководителей ОРДО и ОРЛО Александра Захарченко и Леонида Пасечника.

После обмена Виктор Медведчук сделал заявление, отметив исключительную роль президента РФ В. Путина и РПЦ в вопросе обмена.