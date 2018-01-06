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Имущество актера Антина Мухарского арестовано из-за 400 тыс. гривен долга по алиментам.

Об этом в интервью 5 каналу сказала первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, передают Українські Новини.

«В случае Антина Мухарского – на 4 детей не платились алименты, задолженность накопилась около 400 тис. гривен за все время, и было арестовано его имущество», - сообщила она.

Первый замминистра юстиции отметила, что часть арестованного имущества уже продана, а именно автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены, актрисы Снежаны Егоровой.

Бернацкая уверена, что вступление в силу принятого Верховной Радой закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов улучшит ситуацию в этой сфере в Украине.

Напомним, 7 декабря 2017 Верховная Рада приняла закон, запрещающий тем, кто не платит алименты, выезжать за границу и управлять автомобилем.

4 января Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».
ForUm

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