Совет министров Беларуси постановил закрыть генеральное консульство страны в Одессе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, генконсульство в Одессе должно быть закрыто до 23 февраля, министерство иностранных дел должно принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства.

Напомним, в 2017 году отношения между Киевом и Минском обострились в связи с задержаниями на территории Беларуси украинских граждан. Так, были задержаны сын украинского пограничника Павел Гриб, который позже был вывезен в РФ и арестован, журналист «Украинского радио» Павел Шаройко, директор завода в Константиновке (Донецкая область) Александр Скиба.