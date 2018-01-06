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Совет министров Беларуси постановил закрыть генеральное консульство страны в Одессе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, генконсульство в Одессе должно быть закрыто до 23 февраля, министерство иностранных дел должно принять соответствующие меры по закрытию диппредставительства.

Напомним, в 2017 году отношения между Киевом и Минском обострились в связи с задержаниями на территории Беларуси украинских граждан. Так, были задержаны сын украинского пограничника Павел Гриб, который позже был вывезен в РФ и арестован, журналист «Украинского радио» Павел Шаройко, директор завода в Константиновке (Донецкая область) Александр Скиба.  
ForUm

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