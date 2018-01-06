Намерение США вооружить украинскую армию разозлило Россию и привело к очередному ухудшению отношений Кремля и Белого дома, однако Вашингтон куда как больше переживает из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным. Об этом идет речь в статье «США и Украина пробуют предотвратить попадание оружия в руки врага» газеты The Wall Street Journal, сообщает Ліга.net.

Летальное оружие США, а именно противотанковые комплексы Javelin, якобы будет храниться на складах ВСУ в ППД, расположенных вдали от линии боевого столкновения на Донбассе, пишет издание. Американские солдаты, которые тренируют украинских военных на Яворовском полигоне и вскоре могут быть направлены также на полигоны в центральной Украине, будут регулярно проверять сохранность этого оружия и следить за его количеством.

Такое условие Вашингтона по «Джавелинам» обусловлено опасениями, что экземпляры вооружений США могут попасть в руки врага, если ВСУ задумают использовать их для наступательных операций.

Как отмечают авторы статьи, возможная передача Киеву ПТРК последнего поколения станет гарантией того, чтобы нынешний вооруженный конфликт низкой интенсивности на Донбассе не перерос по желанию Кремля в полномасштабные боевые действия, как это было в 2014-2015 годах.

«Это вовсе не теоретическая проблема», - подчеркивают в WSJ. После того как в 2014 году США передали украинской армии контрбатарейные радары небольшого радиуса действия, по крайней мере части одной из этих РЛС были захвачены гибридной российской армией во время ожесточенных боев под Дебальцево.

«Источник, приближенный к минобороны РФ, заявил, что захват фрагментов радара был больше «психологической победой», чем возможностью изучить технологии США: сделали, мол, «нос» американской внешней политике» - пишут авторы.

При этом в Вашингтоне отлично понимают, что снабжение оружием повстанческих группировок на Ближнем Востоке и в Афганистане, и передача вооружений правительственным войскам Украины – совершенно разные вещи.

WSJ пишет: по словам высокопоставленного чиновника США, «в Украине с этим в целом все в порядке». «Это совсем иная ситуация, чем с гражданской войной (в Сирии, - ред.)», - добавил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки летального оружия в Украину могут «подогреть горячие головы националистов, стремящихся вновь развязать кровопролитие на Донбассе».