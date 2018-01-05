Офис уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции обвиняет представителей СМИ в давлении на освобожденных из плена украинцев.

Об этом на брифинге сказала руководитель офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, сообщают Українські Новини.

По ее словам, пленные после освобождения оказались под чрезмерным вниманием со стороны СМИ.

«Такое внимание может быть воспринято человеком, который находился в изоляции, как давление», - заявила Зарецкая.

По ее словам, ряд освобожденных пленных отказались от необходимой медпомощи, опасаясь внимания со стороны журналистов.

Зарецкая подчеркнула, что даже согласие экс-пленного на интервью не является основанием его беспокоить.

«Согласие и отсутствие отказа – это разные вещи!» - заявила руководитель офиса уполномоченного.

В связи с этим принято решение запретить вход представителям СМИ на территорию военного госпиталя в Киеве.

Зарецкая прогнозирует, что период психологической реабилитации пленных продлится около месяца.

«У нас большая просьба ко всем сейчас не беспокоить людей на базах медучреждений», - сказала она.

По ее словам, на данный момент этап медицинской помощи для освобожденных уже завершен, и начат этап обязательной психологической реабилитации.

Также Зарецкая сообщила, что 24 военных и 36 гражданских остаются на лечении в медицинских учреждениях после освобождения из плена боевиков.

«По состоянию на сегодня в военном госпитале находятся 24 лица... По состоянию на вчера на лечении в клинике «Феофания» находились 36 (гражданских) лиц», - сообщила она.

Зарецкая отметила, что бывшие пленные, являющиеся военнослужащими, обязаны будут прибыть по месту службы не позднее 9 января, кроме тех, кто находится на лечении.

Напомним, 27 декабря в результате обмена между ОРДЛО и Украиной на подконтрольную территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

Президент распорядился немедленно возобновить переговоры по возвращению украинских заложников из РФ и ОРДЛО. Ранее анонсировалось, что новый обмен может пройти по формуле «74 на 29».

Переговоры об освобождении украинцев состоятся 10 января.